Técnico garante estar seguro no Atlético de Madrid O técnico Gregorio Manzano afirmou nesta quarta-feira estar confiante na sua permanência no comando do Atlético de Madrid, apesar de ter somado apenas um ponto como visitante no Campeonato Espanhol, além de ter perdido por 2 a 1 para o Albacete, da terceira divisão, pela Copa do Rei, na semana passada.