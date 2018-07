Técnico Gaúcho vê queda de produção de Bernardo no Vasco

RIO - Apesar de ser o artilheiro do Vasco na temporada, com quatro gols marcados, o meia Bernardo perdeu a vaga de titular para o clássico deste sábado, contra o Fluminense, no Engenhão, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Ele deixa o time para o retorno do também meia Carlos Alberto, que volta de contusão após dois jogos afastado.

Segundo o técnico Gaúcho, Bernardo foi o escolhido para sair do time porque teve uma pequena queda de produção nos últimos jogos. Além disso, ele precisava arranjar um lugar para promover o retorno de Carlos Alberto, sendo que também se preocupou em fortalecer o sistema de marcação do Vasco para poder encarar o Fluminense neste sábado.

"O Bernardo teve uma queda de produção nos dois últimos jogos. É um grande talento e conto com ele, mas precisa jogar quem está melhor. O Carlos Alberto volta, é um jogador que esteve em alta o tempo todo", afirmou Gaúcho, ao justificar sua opção na escalação vascaína.

Assim, o Vasco deve entrar em campo neste sábado com Alessandro; Nei, Dedé, Renato Silva e Dieyson; Abuda, Wendel, Pedro Ken e Carlos Alberto; Eder Luis e Tenorio.