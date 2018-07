Técnico Gilson Kleina acompanha categorias de base do Palmeiras

SÃO PAULO - Enquanto pensa na montagem do elenco do Palmeiras para o ano que vem, o técnico Gilson Kleina não esquece de olhar para a categoria de base do clube. Ele tem acompanhado o desempenho da equipe sub-20 no Campeonato Brasileiro e pretende fazer o mesmo durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que terá início em janeiro.

"É uma marca da minha carreira observar e apostar em jovens valores da base. O Palmeiras é um celeiro, e qualquer atleta quer ser revelado por um clube gigante como esse. Atualmente, estamos trabalhando com nomes como Fábio, Bruninho, Thiago Martins, Renatinho, Dybal... Todos têm um potencial enorme e tenho certeza de que darão muitas alegrias à torcida em um futuro próximo", afirmou o treinador, em entrevista ao site oficial do clube.

O time sub-20 do Palmeiras goleou o Vasco por 4 a 0, na última sexta-feira, na estreia do torneio e no domingo foi derrotado pela Portuguesa por 1 a 0. O time volta a campo na terça-feira, às 16h, para enfrentar o Internacional, com transmissão do SporTV.

Desde que chegou ao Palestra Itália, em setembro de 2012, Kleina já utilizou 18 jogadores da base. São eles: Bruno, Fábio, Raphael Alemão (goleiros); Bruno Oliveira (lateral-direito); Marcos Vinicius, Wellington, Thiago Martins, Luiz Gustavo (zagueiros); João Denoni, Renatinho (volantes); Bruno Dybal, Edilson, Diego Souza, Patrick Vieira (meias); Vinicius, Caio, Índio e Emerson. Wendel, Souza e Luis Felipe, que também foram revelados pelo clube, voltaram de empréstimos e tiveram chances com o comandante.