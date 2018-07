Técnico Gregorio Manzano deixa comando do Sevilla

"Tive uma reunião com o presidente e o diretor esportivo que me informaram que não iriam estender o meu contrato", revelou o treinador, que substituiu Antonio Alvarez na sexta rodada do Espanhol, no ano passado. "Se os resultados não são suficientes, eu só posso respeitar a decisão deles e desejar boa sorte", comentou.

Decepcionado com a decisão da diretoria, Manzano agradeceu o apoio recebido enquanto esteve à frente do time. "Quero agradecer a todo o elenco, ao departamento médico e aos auxiliares", declarou. Marcelo Bielsa, ex-técnico da seleção da Argentina e do Chile, é o nome mais cotado para assumir o comando do Sevilla.

Manzano não foi o único técnico a perder o emprego no futebol espanhol nesta quarta. O Real Sociedad também anunciou a demissão do seu treinador, o uruguaio Martin Lasarte, após escapar do rebaixamento na última rodada do campeonato. Lasarte foi o responsável por levar o time para a Primeira Divisão na temporada passada.