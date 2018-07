Técnico Guardiola exalta 'jogo impecável' de time misto do Barcelona

BARCELONA - Mesmo jogando com nove jogadores do seu time B, o Barcelona goleou o Bate Borisov por 4 a 0, na última terça-feira, no Estádio Camp Nou, e fechou em grande estilo a fase de grupos da Copa dos Campeões da Europa. O fato foi exaltado pelo técnico Pep Guardiola, que não esperava por um triunfo tão tranquilo ao poupar 13 atletas do elenco principal da equipe catalã.

"Não é fácil colocar em campo sete jogadores do segundo time e dar a sensação de jogar bem. E isso não se faz de um dia para o outro", afirmou Guardiola, antes de enfatizar que a goleada desta terça deixou todos "orgulhosos" no clube.

"São jogadores com nível e no futuro espero que possam ajudar o Barcelona", enfatizou o comandante, que não poupou elogios aos garotos que entraram em campo e ajudaram a equipe espanhola a fechar o Grupo H da Liga dos Campeões com 16 pontos em seis partidas. O time terminou a chave disparado na ponta, pois o Milan se classificou às oitavas de final com apenas nove pontos, na vice-liderança. "Eles (jovens do time B) foram impecáveis em todos os sentidos", ressaltou o treinador.

Guardiola poupou a maior parte dos jogadores do time principal do Barcelona visando o clássico deste sábado, contra o Real Madrid, na casa do arquirrival, pelo Campeonato Espanhol. Será o último jogo da equipe catalã antes do embarque para o Mundial de Clubes da Fifa, que começará nesta quinta-feira, no Japão.