Técnico holandês descarta Van der Vaart em convocação

O técnico Guus Hiddink divulgou nesta quarta-feira a lista de convocados da Holanda para o amistoso com o México e a partida contra a Letônia, pelas Eliminatórias da Eurocopa, em novembro. O treinador lançou uma relação de 26 jogadores, que deve ser reduzida nas próximas semanas, com uma novidade e a ausência de Rafael Van der Vaart.

O meia-atacante havia ficado de fora da Copa do Mundo, na qual os holandeses terminaram em terceiro lugar, mas voltou a figurar na lista da seleção na primeira convocação de Hiddink, que assumiu a equipe logo após o Mundial. Van der Vaart, contudo, não conseguiu aproveitar sua chance e voltou a ser descartado da equipe.

Além dele, ficaram de fora os meias Daryl Janmaat e Georginio Wijnaldum e o atacante Jeremain Lens. Ao mesmo tempo em que dispensou os quatro jogadores, Hiddink resgatou o zagueiro Jetro Willems, que não aparecia na relação de convocados há mais de um ano e também ficara de fora da Copa.

O treinador também trouxe de volta ao time o atacante Memphis Depay e o defensor Ron Vlaar, que havia ficado de fora de sua primeira relação. A lista final será definida no dia 7 de novembro. A partida contra o México, uma reedição do confronto das duas equipes nas oitavas de final do Mundial, está marcado para o dia 12. Quatro dias depois, o adversário será a Letônia, pelas Eliminatórias da Eurocopa.

Confira a lista preliminar de convocados da Holanda:

Goleiros: Jasper Cillessen (Ajax), Tim Krul (Newcastle), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Jeroen Zoet (PSV Eindhoven);

Defensores: Daley Blind (Manchester United), Stefan de Vrij (Lazio), Bruno Martins Indi (Porto), Gregory van der Wiel (PSG), Virgil van Dijk (Celtic), Ricardo van Rhijn (Ajax), Paul Verhaegh (Augsburg), Joel Veltman (Ajax), Ron Vlaar (Aston Villa), Jetro Willems (PSV Eindhoven);

Meio-campistas: Ibrahim Afellay (Olympiakos), Jordy Clasie (Feyenoord), Nigel de Jong (Milan), Leroy Fer (Queens Park Rangers), Davy Klaassen (Ajax), Arjen Robben (Bayern de Munique), Wesley Sneijder (Galatasaray);

Atacantes: Memphis Depay (PSV Eindhoven), Klaas-Jan Huntelaar (Schalke), Luciano Narsingh (PSV Eindhoven), Quincy Promes (Spartak Moscou) e Robin van Persie (Manchester United).