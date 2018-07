'Técnico importado' pode ajudar Costa Rica nas oitavas O lateral-direito titular da Costa Rica, Christian Gamboa, acredita que, em um eventual cruzamento com a Colômbia nas oitavas de final da Copa do Mundo, a equipe pode ter "alguma vantagem". O jogador não se refere a tática ou técnica, mas ao conhecimento do treinador colombiano, Jorge Luis Pinto, que atualmente comanda os costarriquenhos.