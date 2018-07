Técnico indica estreia de goleiro Julio Cesar no Benfica domingo

Sem jogar desde a derrota do Brasil para a Holanda, na decisão do terceiro lugar da Copa, o goleiro Julio Cesar está perto do retorno aos gramados. Nesta sexta-feira, o técnico do Benfica, Jorge Jesus, confirmou que a tendência é que o veterano comece a partida de domingo, contra o Moreirense, no Estádio da Luz, pelo Campeonato Português.

Julio poderia ter feito sua estreia pelo Benfica contra o Zenit, terça-feira, pela Liga dos Campeões, porque o também brasileiro Artur, titular, estava machucado. Mas Julio Cesar também não estava em condições físicas ideais e quem jogou acabou sendo o terceiro goleiro, Paulo Lopes.

"(Julio Cesar) está clínica e fisicamente apto. É um jogador que se eu quiser posso convocar, tal como o Artur e o Paulo Lopes, que até esteve muito bem no jogo com o Zenit. Estamos tranquilos porque a minha opção no domingo vai ser com a máxima confiança naquilo que eu escolher", explicou Jorge Jesus.

O treinador, porém, avisou que a tendência é a da dar uma chance a Julio Cesar, que, pelo repertório, foi contratado para ser titular do Benfica. "Este é um jogo, teoricamente, indicado para poder lançar qualquer jogador que não tenha jogado tanto. Neste caso o Júlio César certamente vai para o jogo. Se vai jogar de início ou não, ainda não decidi, apesar de estar 80% certo na minha cabeça", explicou.

Julio Cesar está com 35 anos e jogou o primeiro semestre pelo Toronto FC, emprestado pelo Queens Park Rangers, então da segunda divisão da Inglaterra. O Benfica é o terceiro colocado do Campeonato Português, com os mesmos 10 pontos que o líder Rio Ave e outros três times.