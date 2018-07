Técnico indica que Anelka quer se aposentar agora Considerado o segundo jogador mais caro da história do futebol na soma de todas as suas transferências, Nicolas Anelka está prestes a se aposentar. Nesta sexta-feira, após um dia de especulações, o técnico dele no West Bromwich, Steve Clarke, afirmou que o francês pensa em parar depois da morte do seu agente, Eric Manasse, na quinta.