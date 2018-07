Técnico interino diz que espera 'corrigir um pouco de tudo' no Palmeiras

"Dentro desses três dias de treinos, dois com o elenco todo, vou procurar corrigir um pouco de tudo, tanto na fase defensiva quanto ofensiva. A ideia é procurar passar aquilo que eu acho que vai ajudar e pedir concentração total no que for feito para não ter desgaste", disse o interino, que comandou uma parte do treinamento sem a presença da imprensa.

Alberto claramente mediu as palavras para não criticar o trabalho de Marcelo Oliveira, demitido após a derrota para o Nacional, do Uruguai, na quarta-feira, mas explicou que gostaria de ver o time com uma nova postura. "Gosto do time que saiba jogar pelas beiradas e que saiba marcar no campo do adversário. Temos que qualificar um pouco mais e reforçar a defesa", ressaltou.

Ele não quis dar pistas de quem vai jogar domingo e avisou que ainda dependerá dos treinos de sábado e dos exames para saber quem está nas melhores condições físicas. Se todos estiverem bem, vai com força máxima. "O foco é o São Paulo. O jogo com o Nacional é só na quinta-feira e temos um jogo importante pela frente", explicou.

Uma das poucas coisas que o comandante palmeirense deixou escapar é que Barrios, fora do time desde 16 de fevereiro, e o zagueiro Edu Dracena serão relacionados. Quando os jornalistas tiveram acesso ao gramado, cerca de 1h15min depois do início da atividade, foi possível ver um treinamento em campo reduzido no qual o treinador dividiu a equipe em três formações.

Um time jogou com Vagner; Lucas, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Daniel, Rodrigo e Erik; Rafael Marques e Barrios. A segunda equipe teve Fernando Prass, João Pedro, Leandro Almeida, Roger e Egidio; Thiago Santos, Jean, Allione e Regis; Dudu e Cristaldo. Já a terceira atuou com Fernando Prass: Taylor, Nathan, Vagner e Victor Luis; Arouca, Matheus Sales, Robinho, Arancibia e Gabriel Jesus; Alecsandro.

A definição da equipe titular que irá encarar os são-paulinos no clássico acontece no treino deste sábado, na Academia de Futebol, sem a presença da imprensa.