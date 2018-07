Técnico interino diz que Palmeiras precisa de 'dois ou três' reforços

SÃO PAULO - Prestes a deixar o comando do Palmeiras, o técnico interino Alberto Valentim acredita que o time precisa de "dois ou três" reforços para a sequência da temporada. Se os jogadores vierem, diz Alberto, o time alviverde tem chances de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro.

"Se chegarem dois ou três jogadores, serão importantes porque teremos uma sequência de jogos importantes. Se a gente chegar na Copa do Brasil, não vamos ter folga no Brasileiro até o fim", declarou Alberto, que comandará o Palmeiras pela última vez, no domingo, contra o Grêmio.

Alberto acredita que o Palmeiras precisará de reforços por causa da maratona de jogos no segundo semestre do ano. O time disputará o Brasileirão e a Copa do Brasil ao mesmo tempo. "Vamos ter que fazer substituições, não por jogar mal ou cartões, mas para preservar. O Palmeiras vai lutar pelo título da Copa do Brasil e, se chegarem jogadores, vamos brigar também pelo Brasileiro", apostou o interino, que será substituído pelo argentino Ricardo Gareca durante o recesso da Copa do Mundo.