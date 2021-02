Técnico interino do São Paulo, Vizolli elogia Crespo: 'Forte nas palavras'

Técnico interino do São Paulo, Marcos Vizolli revelou suas primeiras impressões sobre Hernán Crespo, que já foi apresentado na última quarta-feira e comandará o time na próxima temporada. O argentino esteve no camarote do Morumbi e assistiu ao empate por 1 a 1 com o Palmeiras na sexta-feira, em jogo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vizolli, que comanda o São Paulo nesta reta final do Brasileirão desde a demissão de Fernando Diniz, só deixou elogios após ter contato com o novo comandante, que se apresentou ao elenco, comissão técnica permanente e funcionários quando chegou.

"O Crespo fez uma apresentação para a gente na quarta-feira, toda a comissão, foi muito leal e muito forte nas palavras. É um treinador que já tem uma bagagem como ex-atleta e hoje como treinador. Ele ainda está resolvendo alguns problemas diplomáticos. Com certeza, a ideia do staff e a minha ideia é, quando nos tivermos oportunidade, passar tudo que tem de bom e de ruim. Os olhos do treinador com certeza, por ser experiente, vão tirar coisas positivas e negativas", analisou o interino.

Vizolli pontuou que após Crespo ter seu parecer por ter assistido ao clássico no Morumbi "há muitas áreas que ele precisa entender" e garantiu que o argentino o deixou confortável para concluir seu trabalho como interino. "Ele foi muito respeitoso. Foi apresentado, conversei pouquíssimo com ele, me coloquei à disposição, mas ele deixou que trabalhássemos à vontade", disse.

Sem mais chances matemáticas de título no Brasileiro, o São Paulo é o terceiro colocado, com 63 pontos, e ainda briga pelo G-4. O time enfrenta o Botafogo na próxima segunda-feira, às 20h, no Engenhão, pela penúltima rodada, ainda com Vizolli no comando. A estreia de Crespo deve acontecer apenas no Campeonato Paulista, no dia 28 de fevereiro, contra o Botafogo de Ribeirão Preto.

"Quando tem novos ares é sempre muito bem-vindo. Com certeza o Crespo vai ser muito bem recebido. É importante que possamos ajudá-lo e com certeza ele vai ter essa ajuda de todo mundo", afirmou.