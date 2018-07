Técnico interino mantém escalação do Cruzeiro para estreia O técnico interino do Cruzeiro, Geraldo Delamore, confirmou que vai repetir neste sábado a mesma escalação da partida contra o Londrina, na terça-feira, pela Copa do Brasil. O time mineiro fará sua estreia no Brasileirão, na noite deste sábado, contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira.