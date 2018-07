Técnico Jayme de Almeida fecha treino e faz mistério no Flamengo

RIO - Na véspera de decidir o futuro do Flamengo na Copa Libertadores, o técnico Jayme de Almeida preferiu fechar o treino nesta terça-feira e fazer mistério antes do confronto com o León, quarta, no Maracanã. Somente uma vitória garante o time carioca nas oitavas de final.

Jayme avisou que pretende manter o mistério antes momentos antes do início da partida. Mas já se sabe que o treinador terá os laterais Leo Moura e André Santos, que treinaram normalmente nesta terça. Elano, por sua vez, ainda está recuperando a parte física, mas poderá ganhar uma chance na equipe no decorrer da partida decisiva.

Reforçado dentro de campo, o Flamengo também pode se dar ao luxo ter a seu favor o 12º terceiro jogador: a torcida rubro-negra deve lotar o estádio. A procura por ingressos foi tão intensa que os 52 mil bilhetes postos à venda já estavam esgotados com antecedência. O clube ainda tentou remanejar a carga de 8 mil ingressos disponíveis para a torcida visitante, mas os responsáveis pela segurança do estádio vetaram a iniciativa.

Para depender apenas de si mesmo, o time carioca precisa vencer o rival mexicano na noite desta quarta.