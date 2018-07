Técnico Joel Santana celebra vitória do Cruzeiro e pensa no Corinthians

SETE LAGOAS - O Cruzeiro conseguiu uma importante vitória no último domingo, com o 2 a 1 diante do Bahia, em casa. O resultado fez com que a equipe subisse na tabela do Campeonato Brasileiro, chegando ao sétimo lugar, com 15 pontos, apenas três atrás do Palmeiras, que está em quarto e ficaria com a última vaga na Libertadores desde que um clube brasileiro não fature o título da Copa Sul-Americana.

Por isso, o técnico Joel Santana comemorou o triunfo em Sete Lagoas. "Sabíamos que seria um jogo complicado, o Bahia tem uma boa equipe. E todo jogo vai ser assim, a responsabilidade era nossa, jogávamos em casa, tivemos que nos expor. Vencemos e chegamos aos 15 pontos", avaliou.

Na próxima rodada, a 11.ª do Campeonato Brasileiro, o time mineiro vai jogar em São Paulo, onde enfrentará o líder Corinthians, no domingo, no Pacaembu. Para chegar preparado para o confronto, o treinador vai até o Rio de Janeiro analisar a equipe paulista, que enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira.

"Eles vão jogar no meio da semana, e nós vamos ter uma observação melhor na postura tática deles. Eles estão jogando com um centroavante fixo e três homens que encostam nesse centroavante. Temos que ver a melhor formação para procurar neutralizar a chegada desses três homens. Vamos treinar, ver os vídeos e tomar uma posição sobre a maneira como devemos jogar", disse o treinador.

Na vitória sobre o Bahia, o atacante Wallyson voltou a se destacar. Depois de um bom começo de temporada, o jogador não vinha bem no Campeonato Brasileiro, mas marcou os dois gols da partida de domingo. "Fico feliz por ter jogado bem. O mais importante é ajudar a equipe do Cruzeiro a sair com mais uma vitória. Fiz os gols, mas o mais importante é falar da garra da equipe, da vontade de todos os jogadores, que correram bastante em campo. A Torcida também está de parabéns, nos apoiou do começo ao fim, mais uma vez", apontou.