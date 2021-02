Técnico do Joinville dá celular de presente a jovem jogador em preleção e emociona time; assista

Vinícius Eutrópio, técnico do Joinville, emocionou o atacante Thiaguinho e o resto do elenco do clube em preleção antes da final da Copa Santa Catarina. O treinador deu um celular ao jovem atleta, o que serviu como motivação antes da decisão. O vídeo do presente sendo entregue viralizou nas redes sociais.

Na semana antes da decisão, Thiaguinho havia perdido o celular, que era usado por ele como despertador. Por conta disso, acabou perdendo a hora e não participou de um dos treinos da equipe. Sabendo do que havia acontecido, Eutrópio buscou ajudar o atacante e lhe deu um celular novo, como forma de incentivá-lo a seguir na carreira de atleta.

No vídeo, o treinador questiona Thiaguinho o porquê de ele ter faltado ao treino. O jogador responde que o motivo era que estava sem celular. Então, Eutrópio pede para o atleta pegar uma sacola que estava na sala da preleção e lá dentro estava um aparelho novo - e ainda dá um puxão de orelhas, dizendo para não perder novamente. Confira a gravação.

De se emocionar, arrepiar, inspirar! ♥️ Que história! Que momento! Senhoras e senhores, com vocês, Vinícius Eutrópio! pic.twitter.com/a4DRZAyp8y — JEC (com a na mão) (@jec_online) February 10, 2021

Thiaguinho chegou ao Joinville no início de 2020, antes da pandemia de covid-19, para jogar o Campeonato Catarinense Sub-20, mas a competição foi cancelada e o jogador liberado. Pouco depois, ele recebeu o contato para integrar o time profissional e fez sua estreia há poucas semanas, no dia 17 de janeiro, na vitória sobre o Concórdia, pela primeira fase da Copa Santa Catarina.

Na grande decisão, o Joinville enfrentou o Concórdia mais uma vez. Após derrota no jogo de ida, a equipe venceu por 1 a 0 na volta, com gol de Alison Mira aos 44 do segundo tempo (10 minutos após Thiaguinho entrar em campo). Nos pênaltis, o Joinville venceu por 5 a 3 e conquistou o título, que garante vaga na primeira fase da próxima edição da Copa do Brasil.