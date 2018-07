Técnico lamenta chances desperdiçadas pelo Flamengo

"Poderíamos ter definido o jogo ainda no primeiro tempo.

Tivemos chance de fazer um segundo gol. Ouvi até que o Love não estava impedido no gol anulado dele, mas é vida que segue. Começamos melhor o jogo, mas o Grêmio passou a ter mais posse de bola. No entanto, eles não ameaçaram no primeiro tempo. No segundo, eles conseguiram marcar no início. Mas buscamos vencer até o fim. Não acho que tenha sido justo o resultado", afirmou.

Apesar dos elogios, Rogério Lourenço reconheceu que o Flamengo pecou pelos passes errados no duelo com o Grêmio. "Realmente erramos muitos passes hoje. Isso é fato. Acho que a postura da equipe de querer muito a vitória acabou prejudicando. Esse excesso faz com que os jogadores fiquem atrapalhados. A pressa nem sempre é boa", disse.

O treinador flamenguista exaltou o desempenho do meia Petkovic, autor do único gol da sua equipe no empate com o Grêmio. "O Pet sempre tem esse perfil de dar passes precisos. Ele não é qualquer um. A tendência é até ele errar mais passes do que os outros, já que fica com a bola mais no pé. Mas quando ele acerta, é decisivo, é para matar o jogo", destacou.

O empate por 1 a 1 com o Grêmio deixou o Flamengo na 11ª posição no Campeonato Brasileiro, com seis pontos. A equipe voltará a jogar na próxima quarta-feira, no Estádio do Pacaembu, contra o Palmeiras.