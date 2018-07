Técnico Leão comemora reação do São Paulo na temporada

SÃO PAULO - O São Paulo começou a temporada 2012 em baixa. Depois de não conseguir a vaga para a Libertadores em 2011, já que não venceu a Copa do Brasil nem ficou entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, a equipe oscilou entre boas e más atuações no início do ano. Nas últimas rodadas, no entanto, conseguiu uma reação, com quatro vitórias consecutivas, e a sequência foi comemorada pelo técnico Emerson Leão.

"É altamente interessante saber que a equipe está reagindo. Começou o ano com instabilidade e depois melhorou. Conseguimos alcançar a pontuação com muita vontade", declarou o treinador. "O time está se encontrando, os índices estão aumentando. Isso leva ao treinador, ao jogador e ao torcedor estarem bem. Se o atleta está leve, confiante, satisfeito, todo mundo pode jogar e todo mundo colabora", completou.

Nesta terça-feira, o grupo se reapresentou animado, depois da vitória no clássico com o Santos, no último domingo, por 3 a 2. Os jogadores fizeram um trabalho físico, na academia, e demonstraram ânimo pelo resultado, principalmente o meia Lucas, destaque da partida.

Leão terá a semana livre para trabalhar a equipe, já que o São Paulo não atua no meio de semana. A próxima partida será apenas diante do Mirassol, no próximo domingo, fora de casa, pela 15.ª rodada do Campeonato Paulista. O time do Morumbi é o vice-líder da competição, com 31 pontos, um atrás do Palmeiras.