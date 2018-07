Técnico Lisca deixa o Sampaio Corrêa e diretor assume o time

Lisca não é mais técnico do Sampaio Corrêa. Após uma reunião, nesta segunda-feira, o treinador entrou em comum acordo com a diretoria e acabou acertando a sua demissão. O diretor de futebol do clube, Vinícius Saldanha, já foi confirmado como o novo comandante até o final da temporada.

O gaúcho Lisca chegou ao clube logo após o pedido de demissão de Flávio Araújo. Com o aval do presidente Sérgio Frota, ele conseguiu manter o time na parte de cima da tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro durante todo o período em que esteve a frente do elenco.

No empate por 1 a 1 com o Náutico, no último final de semana, em São Luís, ele não pôde ficar no banco de reservas devido a uma suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Lisca ganhou notoriedade por bons trabalhos realizados no futebol gaúcho. Na temporada passada, ele conduziu o Juventude ao acesso no Campeonato Brasileiro da Série C e ficou valorizado. Neste ano, além do Sampaio Corrêa, ele também dirigiu o Náutico.

Com a saída do técnico, o diretor de futebol Vinícius Saldanha foi confirmado como treinador do time maranhense até o final do ano. Em 2009, quando ainda não era um dirigente, chegou a ser técnico do próprio Sampaio Corrêa.

O clube maranhense volta a campo nesta terça, às 19h30, diante do Bragantino, no estádio Castelão, em São Luís, pela 31.ª rodada. O time ocupa a nona posição, com 44 pontos.