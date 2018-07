Técnico mais jovem da história do Alemão assume Hoffenheim

Nagelsmann vinha dirigindo o time sub-19 do Hoffenheim e agora assume o comando da equipe profissional antes do previsto por causa do pedido de demissão de Hubb Stevens, que na última quarta-feira anunciou a sua decisão de deixar o comando do atual penúltimo colocado do torneio nacional por causa de problemas de saúde.

Stevens, de 62 anos, havia assumido o comando do Hoffenheim no fim de outubro, após a demissão de Markus Gidsol, mas não vem tendo sucesso no comando da equipe. Sob o seu comando, o time venceu apenas uma de dez partidas no Campeonato Alemão e agora e está a cinco pontos do antepenúltimo colocado, cujo posto ao final da competição obriga a disputa de uma repescagem para se manter na elite.

Para completar, Stevens revelou ter arritmia cardíaca e que talvez ainda precise ser submetido a uma operação. E o técnico temia que sua permanência no cargo complicasse ainda mais o seu problema no coração. Ele tinha a confiança da diretoria do Hoffenheim para seguir à frente do time, mas optou por sair e será substituído por um profissional que tem menos da metade de sua idade, é considerado uma promessa na função e se sagrou campeão nacional júnior em 2014.

E o jovem comandante já ganhou um contrato para dirigir a equipe até 30 de junho de 2019, o que foi admitido pela própria diretoria do Hoffenheim como um "passo corajoso" já em outubro do ano passado, quando teve sua promoção ao comando do time profissional assegurada por antecipação. O primeiro desafio de Nagelsmann no cargo será o duelo deste sábado contra o Werder Bremen, que encabeça a zona de rebaixamento e terá a vantagem de jogar em casa nesta 21ª rodada do Alemão.