Técnico Mancini mantém Carlos Tevez longe do Manchester City

MANCHESTER, INGLATERRA - O técnico do Manchester City, Roberto Mancini, pareceu ter fechado a porta definitivamente na sexta-feira para o retorno do atacante Carlos Tevez, dizendo acreditar que não havia caminho de volta para o jogador, que está na Argentina sem a permissão do clube.

Mancini havia oferecido uma chance ao argentino no início deste mês, ao afirmar que se ele se desculpasse por ter se recusado a se aquecer na partida da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, em setembro, as coisas poderiam voltar ao normal.

O treinador, no entanto, recuou nesta sexta-feira quando lhe perguntaram em uma entrevista coletiva se Tevez poderia voltar a jogar no City.

"Não, eu acho que não", respondeu o italiano.

Mancini repetiu a posição que expressou depois daquele jogo em Munique, quando disse que o jogador estava "acabado" no clube. Tevez foi suspenso pelo City após o incidente e multado depois de uma auditoria interna.

Tevez tinha voltado a treinar, mas na semana passada não apareceu, dizendo que tinha ido visitar a família em seu país.

Perguntado se ele esperava ver Tevez no City mais uma vez, o treinador respondeu: "Eu não sei, porque sei que ele está na Argentina, mas não sei outras coisas."

Mancini ainda fez uma pequena piada sobre a situação, ao mesmo tempo deixando claro que era hora de seguir em frente.

"Ele não pode jogar amanhã", disse ele, sorrindo, ao referir-se à partida de sábado em casa pela liga inglesa contra o único outro time invicto da temporada, o Newcastle United.

"Não podemos continuar a falar sobre Carlos, temos um jogo importante."

Mancini acrescentou que não houve nenhum contato entre o jogador e o clube, ao contrário de relatos da mídia de que funcionários do Manchester City têm conversado com o representante do jogador.

"Por que devemos continuar a falar sobre Carlos?", disse Mancini. "Não é um problema neste momento. Tivemos este problema .. esperamos poder resolver tudo."

Apesar da saga fora de campo em torno do ex-capitão, o Manchester City não tem perdido o foco nas questões dentro das quatro linhas.

Com 31 pontos em 11 jogos, o City tem uma vantagem de cinco pontos sobre o Manchester United no topo do Campeonato Inglês, enquanto o seu próximo adversário, o Newcastle United, está em terceiro, um ponto atrás dos atuais campeões.