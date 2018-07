Técnico Mancini observa e pode usar Jobson no Botafogo A reestreia do atacante Jobson pelo Botafogo parece estar cada vez mais próxima. Nesta terça-feira, em um treinamento tático realizado no Engenhão, o técnico Vagner Mancini até testou o jogador entre os titulares por alguns minutos, indicando que pode aproveitá-lo nesta quinta-feira, diante do Goiás, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.