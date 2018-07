Técnico Mancini testa goleiro e atacante em treino do Botafogo

Depois de dois meses sem poder trabalhar no Engenhão, cedido à Fifa em função da Copa do Mundo, o Botafogo voltou a treinar no campo anexo do estádio nesta segunda-feira. E na primeira atividade o técnico Vagner Mancini surpreendeu, escalando o goleiro Andrey e o atacante Yuri Mamute.

Andrey poderá ser a principal novidade do time na partida de quarta-feira, contra o Sport, na Ilha do Retiro. O titular Jefferson ganhou folga após a participação na Copa do Mundo e só voltará ao time na rodada do final de semana. Helton Leite treinou entre os reservas. Já o goleiro Renan, que vinha sendo o substituto imediato de Jefferson, sobrou. Antes da atividade, o técnico conversou com o jogador reservadamente.

Já o atacante Yuri Mamute, que foi contratado junto ao Grêmio na parada do Brasileirão para a Copa do Mundo, deverá fazer sua estreia pelo Botafogo. Ele formou o ataque ao lado de Wallyson e Emerson. O argentino Ferreyra treinou entre os reservas, assim como o meia Carlos Alberto.