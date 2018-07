Técnico Mano Menezes comemora G-4 e espera 2º turno melhor

Apesar do empate por 0 a 0 contra o Criciúma neste domingo, em santa Catarina, o Corinthians terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na quarta colocação, com 33 pontos, a 10 do líder Cruzeiro. Foi o terceiro jogo sem vitória na competição. Mesmo assim, o técnico Mano Menezes valorizou o G-4 e evitou fazer previsões se é ou não possível alcançar o time mineiro no segundo turno.

"Terminamos entre os quatro primeiros no primeiro turno. Se quiser alguma coisa a mais, tem de produzir mais. A competição é difícil. Mas temos de pensar só no Corinthians. O Cruzeiro pensa no Cruzeiro. Se fizermos um segundo turno melhor, podemos nos aproximar", afirmou Mano Menezes.

O técnico admitiu que a equipe sentiu os desfalques no jogo contra o Criciúma, mas disse que gostou do desempenho de jogadores que entraram como titulares. "Certamente você perde um pouco porque são jogadores muito qualificados, mas à medida que os outros vão entrando e respondendo você fica feliz".

Mano Menezes não pôde escalar Guerrero, Lodeiro, Elias e Gil. Todos eles defendem as suas seleções nas rodadas de amistosos internacionais. Luciano estava suspenso e Romarinho foi vendido ao futebol do Catar.

O Corinthians volta a campo nesta quinta-feira diante do Atlético Mineiro, no Itaquerão, em São Paulo. Gil e Elias chegam ao Brasil na quinta pela manhã. Mano Menezes não sabe se poderá escalar a dupla.

"Vamos ver como os jogadores chegam. É uma questão particular de cada um. Podemos até levá-los ao jogo, mas vamos esperar o retorno dos atletas para ter um posicionamento sobre isso".