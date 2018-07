Técnico Mano Menezes e jogadores celebram 1ª vitória no Itaquerão

Mano Menezes comemorou a primeira vitória do Corinthians no estádio Itaquerão nesta quinta-feira. O técnico revelou que conversou com os jogadores antes da partida para que eles encarassem o jogo com naturalidade, deixando de lado os resultados negativos contra Figueirense (derrota) e Botafogo (empate).

"Não tínhamos de criar um adversário além do próprio Internacional", afirmou. "Ouvimos muitas coisas (sobre não vencer em casa)... que demorou para vencer porque o estádio recebeu material de construção que estava dando azar, porque vinha de outro lugar".

No ano passado surgiu a notícia de que o Itaquerão havia sido construído reaproveitando material de demolição do Parque Antártica, do Palmeiras. "Tínhamos de ganhar jogando o que não jogamos nos outros jogos", resumiu Mano Menezes.

Os jogadores também respiraram aliviados com a vitória por 2 a 1 em cima do Internacional. O zagueiro Gil dedicou o resultado à torcida. "Precisávamos dar um alívio ao nosso torcedor. Estávamos precisando disso", afirmou.

Jadson, autor do primeiro gol do Corinthians no estádio novo, no empate por 1 a 1 contra o Botafogo, reconheceu que a vitória já deveria ter acontecido. "A expectativa era grande pela primeira vitória. Deixamos escapar uma vez, mas hoje (quinta) nossa equipe foi bem".