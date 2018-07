Técnico Mano Menezes é multado em blitz da Lei Seca

Mano Menezes foi parado por fiscais da Operação Lei Seca durante a madrugada perto do clube do Flamengo, no bairro da Gávea, na zona sul do Rio, segundo o Governo do Rio. A operação tem como objetivo fiscalizar veículos e motoristas que circulam pela cidade, principalmente, aqueles que consomem bebidas alcoólicas antes de assumir o volante.

O treinador da seleção brasileira estava sem habilitação e se recusou a fazer o teste para saber se havia ingerido bebida alcoólica. Ele recebeu uma multa no valor de 957,70 reais e perdeu 7 pontos na sua carteira de habilitação.

A mulher de Mano teve de buscar em casa uma cópia da habilitação para que o veículo fosse liberado pelos fiscais da operação. Uma outra pessoa também foi acionada para conduzir o carro, uma vez que o técnico não portava o documento original de habilitação.

"Ele se recusou a fazer o teste do etilômetro, sofrendo as seguintes sanções administrativas: multa de 957,70 reais e perda de 7 pontos na carteira. Mano estava sem a Carteira Nacional de Habilitação", disse em nota a assessoria do governo.

"A cópia do documento foi levada ao local pela mulher do técnico. O carro dele foi liberado após um condutor habilitado ter sido apresentado", acrescentou a nota.

O treinador e a assessoria da CBF ainda não se manifestaram sobre o incidente.

No ano passado, o atacante Adriano, ex-seleção brasileira, foi parado em uma blitz da Lei Seca e teve a carteira apreendida, o mesmo ocorreu com o ex-jogador e atual dirigente do time francês PSG, Leonardo.

(Por Rodrigo Viga Gaier)