Técnico Mano Menezes elogia evolução e deve manter time no domingo

CAMPANA - O técnico Mano Menezes deixou claro, nesta quinta-feira, que ficou satisfeito com o desempenho da seleção brasileira na vitória por 4 a 2 sobre o Equador, na última quarta à noite, em Córdoba, que classificou o Brasil às quartas de final da Copa América. O treinador minimizou a importância das falhas individuais - principalmente de Julio Cesar nos dois gols - e deu sinais de que manterá a mesma equipe titular no confronto do próximo domingo, contra o Paraguai, em La Plata, que valerá uma vaga na semifinal.

O crescimento da seleção em relação aos dois primeiros jogos acabou sendo evidente em alguns setores do time, e o comandante fez vários elogios à atuação brasileira. "As opções (de escalação) podem ser consideradas coerentes em função de termos feito jogos com as duas formações. O mais importante é nós pensarmos a seleção brasileira como a afirmação dessa ideia e manter a mesma proposta. E precisamos avançar nessa afirmação. E o que mantém essa proposta é sair firme com essa condição de que estamos melhores, mais consistentes. A equipe esteve bem mais solta e quando isso acontece vai dando confiança para mantermos (o time) contra todos os adversários. É isso que queremos desde o começo do nosso trabalho", ressaltou o treinador, durante entrevista coletiva, em Campana, na Argentina.

Maicon, por exemplo, se destacou ao substituir Daniel Alves, titular da lateral direita nos dois primeiros jogos do Brasil. E Mano enfatizou que o Brasil cresceu bastante naquele setor do campo na parte ofensiva. Por isso, tudo indica que o jogador da Inter de Milão seguirá no lugar do atleta do Barcelona no confronto diante dos paraguaios.

"A gente não vinha produzindo bem pelo lado direito, embora até pouco tempo (antes do início da Copa América) vínhamos produzindo bem. Quando você tem dois grandes jogadores você fica mais tranquilo para tomar essa decisão (de mexer no time). Com o Maicon, a seleção cresceu pelo lado direito. A opção do momento foi acertada em função disso. Ele (Daniel Alves) não deixa de ser o grande jogador que é por isso e tenho confiança para colocá-lo no momento em que eu precisar", reforçou Mano.

O comandante ainda assegurou que está seguro de que as mudanças que está promovendo na equipe durante a Copa América não irão tornar o ambiente ruim entre os jogadores que brigam por uma vaga na equipe titular. "O critério que eu procuro adotar sempre é ser o mais justo possível, essa é a parte mais difícil do convívio de um grupo de jogadores bastante grande. Esse senso de justiça o técnico tem que transmitir para esse grupo. Temos conseguido fazer isso bem e esse é o ponto de partida de uma relação duradoura", enfatizou.

Já ao falar mais especificamente das deficiências defensivas contra o Equador, o treinador as classificou como "acidentais", num claro sinal de que elas não provocarão mudanças na zaga ou até mesmo causar a saída de Julio Cesar do time titular, após as duas falhas do goleiro nos dois gols equatorianos. "Não foi algo gritante que mereça correções drásticas", acredita.