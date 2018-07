Técnico mantém dúvidas para definir Flu contra o Grêmio Assim como já fizera na véspera do clássico contra o Flamengo, o técnico Cristóvão Borges decidiu fazer mistério sobre a equipe que colocará em campo nesta quarta-feira, às 22 horas, para enfrentar o Grêmio, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Edson e Chiquinho estão recuperados de lesão, mas não têm presença confirmada no time. Já o zagueiro Henrique, que saiu mais cedo no último domingo, não participou de nenhum treino desde então e é a maior dúvida.