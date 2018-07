Técnico Marcelo Chamusca esboça Guarani com oito reservas na Série C

O técnico Marcelo Chamusca revelou que vai escalar o Guarani com um time misto para enfrentar o Ypiranga, às 16 horas de domingo, no Colosso da Lagoa, em jogo válido pela última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Por isso, ele realizou os primeiros testes e esboçou uma equipe com oito reservas.

A escolha de poupar grande parte dos titulares se dá ao fato do time já estar classificado para as quartas de final. Além disso, também já garantiu a liderança do Grupo B, já que chegou aos 37 pontos ao bater o Mogi Mirim e abriu cinco pontos do vice-líder Boa.

No treinamento, apenas três jogadores titulares foram escalados no time titular. O goleiro Leandro Santos, o zagueiro Ferreira e o meia Fumagalli foram os escolhidos para continuarem no time. Eles não atuaram diante da vitória sobre o Mogi Mirim, por 1 a 0 - Leandro fora poupado, Ferreira estava machucado e Fumagalli cumpria suspensão. Os três são pilares do time comandado por Chamusca.

Para formar a dupla defensiva com Ferreira, o escolhido foi Maurício, até porque Leandro Amaro ainda se recupera de lesão. Nas laterais, Lenon e Gilton devem entrar para a lista de poupados e deram lugar a Régis e Denis Neves. Com Auremir e Zé Antônio suspensos, Evandro e Wesley formaram a dupla de contenção.

Para atuar ao lado de Fumagalli no meio-campo, o escolhido foi Renatinho, que ficou com a vaga de Marcinho. Enquanto isso, Pipico e Edinho deixam o ataque para novas chances a Deivid e Everton.