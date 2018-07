Técnico Marcelo Oliveira confirma entrada de Nilton no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - O volante Nilton enfim disputará uma partida como titular do Cruzeiro em 2014. Nesta sexta-feira, o técnico Marcelo Oliveira confirmou que o jogador começará atuando no duelo com o Minas Boca, neste sábado, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, formando a dupla de volantes com Rodrigo Souza. Nilton ficará com a vaga que vinha sendo ocupada por Lucas Silva.

Neste ano, após se recuperar de uma artroscopia no joelho direito, o volante entrou em campo apenas duas vezes, diante de Boa e Guarani de Divinópolis, mas em ambas as partidas começou como reserva. "Fizemos o último treinamento preparativo. Um trabalho de descontração no início e depois uma bola parada para confirmar o time. Eu vou usar o Nilton neste jogo, no lugar do Lucas Silva, como um campo de observação, uma experiência", disse Marcelo.

Assim, o Cruzeiro vai iniciar a partida contra o Minas Boca com a seguinte escalação: Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Rodrigo Souza, Nilton, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Dagoberto e Marcelo Moreno. O treinador explicou que o duelo com o Minas Boca será importante visando observações para a sequência do Campeonato Mineiro e da Libertadores. "Vamos observar o quer vai acontecer, porque temos jogos importantes pela frente em duas competições. O restante da equipe é a mesma que jogou, com Marcelo Moreno e todos os outros jogadores", afirmou.