Técnico Marcelo Veiga morre aos 56 anos vítima da covid-19

O técnico Marcelo Veiga morreu nesta segunda-feira, aos 56 anos, em decorrência de complicações causadas pelo novo coronavírus. O treinador estava internado desde o fim de novembro na Santa Casa de Bragança Paulista. Antes de contrair a covid-19, Marcelo Veiga comandava o São Bernardo na Copa Paulista. Nascido em São Paulo, Veiga é um técnico lendário no interior paulista, com passagens por diversos clubes. Comandou o Bragantino na campanha do título da Série C do Campeonato Brasileiro em 2007 e o Botafogo-SP no título da Série D em 2015.

Foi o técnico que mais comandou o Bragantino, com 516 jogos, somando as seis passagens que teve pelo clube. O time lamentou sua morte. "Seu legado e importância foram inegáveis para o clube, que presta sua homenagem desejando muita força aos amigos e familiares, e uma passagem de luz e paz ao treinador. Obrigado, Veiga!"

Outros clubes também prestaram homenagem ao treinador por meio das redes sociais (veja mais abaixo). A Federação Paulista de Futebol decretou luto de três dias por causa da morte de Veiga. "A FPF deseja força aos amigos e familiares neste momento difícil", escreveu a enti

Antes de ser treinador, Marcelo Veiga foi lateral-esquerdo e acumulou passagens por clubes como Santos, Internacional, Portuguesa, Fortaleza, Bahia, entre outros. Marcou o gol do título cearense pelo Ferroviário em 1988 e também foi campeão gaúcho e da Copa do Brasil com o Inter, em 1992.

Nesta temporada, Marcelo Veiga vinha desenvolvendo bom trabalho no São Bernardo. Foi semifinalista da Série A2, perdendo o acesso ao Paulistão para o São Bento com placar de 3 a 2 no agregado após duas partidas. Já na Copa Paulista, o time está na semifinal contra a Portuguesa. A equipe vinha sendo comandada por Sérgio Ricardo desde que Veiga contraiu coronavírus.

A Portuguesa, aliás, também lamentou a morte a Veiga. "A Portuguesa se solidariza com o São Bernardo, nosso atual adversário na semifinal da Copa Paulista, pelo falecimento de seu técnico, Marcelo Veiga, devido ao coronavírus. Marcelo já havia comandado a Lusa em 2014. Desejamos força nesse momento difícil". No primeiro jogo da semifinal, Portuguesa e São Bernardo empataram por 1 a 1.

CLUBES LAMENTAM A MORTE DE VEIGA

O Santos FC lamenta o falecimento de Marcelo Veiga, ex-jogador do Clube. Ele tinha 56 anos e era técnico do São Bernardo. Estava internado na Santa Casa de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, para tratamento de complicações da Covid-19. Desejamos força aos familiares. pic.twitter.com/zG4KYww4QU — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 14, 2020

O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Marcelo Veiga, que construiu linda história no futebol paulista. Nossas condolências e solidariedade à família. Muita força e muita luz neste momento. pic.twitter.com/eGEXYHXpTk — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 14, 2020

O Atlético Clube Goianiense lamenta profundamente o falecimento do ex atleta e treinador Marcelo Veiga. O clube se solidariza com os amigos e familiares. Veiga foi atleta do Dragão no final dos anos 1990! ⚫ #Luto pic.twitter.com/x6xykVNh70 — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) December 14, 2020

O Red Bull Bragantino lamenta profundamente a morte do técnico Marcelo Veiga, treinador que mais vezes comandou a equipe - com 516 jogos - nesta segunda-feira (14). Neste momento de luto e tristeza, o clube se solidariza aos familiares e amigos do treinador. pic.twitter.com/5C3yOsZSAh — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) December 14, 2020

A Portuguesa se solidariza com o São Bernardo, nosso atual adversário na semifinal da Copa Paulista, pelo falecimento de seu técnico, Marcelo Veiga, devido ao coronavírus. Marcelo já havia comandado a Lusa em 2014. Desejamos força nesse momento difícil. pic.twitter.com/RAfKlhzESK — Portuguesa (de) (@Lusa_Oficial) December 14, 2020

Lamentamos a morte do ex-atleta e treinador Marcelo Veiga, aos 56 anos. Lateral-esquerdo, defendeu o Colorado em 1992, integrando o grupo campeão gaúcho e da Copa do Brasil no mesmo ano. Nossos sentimentos à família e aos amigos. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 14, 2020

O Guarani Futebol Clube comunica e lamenta o falecimento de Marcelo Veiga nesta segunda feira (14), aos 56 anos.https://t.co/gYxHBhn7Bh pic.twitter.com/oCMUtZVWXW — Guarani FC (@oficialguarani) December 14, 2020

É com profunda tristeza que informamos sobre o falecimento do ex-técnico, ex-jogador e ídolo coral, Marcelo Veiga, nesta segunda-feira, dia 14 de dezembro.https://t.co/KZGUhj64Ez — Ferroviário Atlético Clube (@ferroviario) December 14, 2020

Com muito pesar, recebemos a notícia do falecimento do treinador Marcelo Veiga, por Covid-19. Veiga treinou o Leão Azul em duas oportunidades, nos anos de 2012 e 2016. Desejamos muita força a todos os amigos e familiares. pic.twitter.com/9tgTTeVGud — Clube do Remo (de ) (@ClubeDoRemo) December 14, 2020

Lamentamos profundamente a morte de Marcelo Veiga. Antes de ser técnico, Marcelo foi jogador. Santos, Internacional, Portuguesa, Fortaleza e Bahia foram alguns clubes por onde o então lateral-esquerdo passou. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) December 14, 2020 O Athletico Paranaense presta condolências a todos os amigos e familiares do treinador Marcelo Veiga, que faleceu nesta segunda-feira. Desejamos forças a todos neste momento difícil. — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) December 14, 2020 O Esquadrão lamenta o falecimento de Marcelo Veiga, ex-jogador do clube, em 1996, e técnico histórico do Bragantino, entre outros clubes do futebol brasileiro. Aos 56 anos, foi vítima de complicações da #COVID19 pic.twitter.com/dqHsb1hbGG — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) December 14, 2020 NOTA DE PESAR: Marcelo Veiga. https://t.co/zL2Q8dwpCQ pic.twitter.com/37KM6XfATm — América-RN (@AmericaFCNatal) December 14, 2020