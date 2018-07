Técnico Marcelo Veiga reconhece que a Portuguesa precisa de reforços

SÃO PAULO - A goleada sofrida para o Sampaio Corrêa por 4 a 1, em pleno estádio do Canindé, em São Paulo, na última terça-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro, deixou nítido que o elenco da Portuguesa ainda precisa de muitos reforços se não quiser amargar mais um rebaixamento. Recém-chegado ao clube, o técnico Marcelo Veiga revelou estar conversando com a diretoria neste sentido.

Preocupado com o emocional dos jogadores que fazem parte do atual elenco rubroverde, o treinador espera que seus pedidos sejam atendidos pela diretoria durante a pausa da Copa do Mundo. Caso contrário, Marcelo Veiga não acredita que a Portuguesa vai conseguir sair dessa situação delicada na Série B.

"Nós precisamos fortalecer esse grupo, a diretoria sabe disso e já conversamos sobre isso. A parada da Copa do Mundo é importante, mas se não tivermos reforços, a Portuguesa dificilmente vai conseguir evitar o pior", afirmou Marcelo Veiga.

Com apenas cinco pontos em oito jogos, a Portuguesa amarga a penúltima colocação, na frente apenas do Vila Nova, que tem um. O time buscará a reabilitação neste sábado contra o Vasco, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela nona rodada.