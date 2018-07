Técnico marfinense mostra preocupação com Yaya Touré

DALLAS - O técnico da Costa do Marfim, o francês Sabri Lamouchi, admitiu neste sábado, em entrevista ao site da Federação Marfinense de Futebol (FIF, na sigla em francês), que tem preocupações com a forma física de Yaya Touré, que há três anos é eleito o melhor do ano no futebol africano e, por consequência, é a principal esperança da equipe na Copa.

"Yaya Toure sofreu uma pancada a cinco minutos do fim da última partida da temporada (pelo Manchester City), contra o West Ham. Esta lesão poderia ser evitada, mas aconteceu. Além disso, ele jogou bastante pelo clube e acusou fadiga", explicou Lamouchi.

O treinador já está com seus atletas treinando em Dallas, nos Estados Unidos, mas Touré ainda não se apresentou. O volante está no Catar, em um hospital especializado em medicina esportiva e ortopédica, tratado como centro médico de excelência da Fifa.

O jogador do City é o único desfalque de um elenco de 28 nomes, dos quais cinco ainda precisam ser cortados até 2 de junho. De acordo com Lamouchi, o início dos trabalhos em Dallas, domingo passado, permitiu à comissão técnica avaliar a forma física dos jogadores.

"Especialmente na defesa, temos jogadores como Kolo (Touré) e Bamba que jogaram pouco na temporada. Alguns tiveram lesões, em outros casos não tiveram a confiança do treinador. Por outro lado, Kalou, Gervinho e Bony são jogadores que jogaram bastante durante a temporada. A ideia é usar a primeira semana de treinos coletivos para recuperar esses atletas", explicou o treinador.

A Costa do Marfim ainda faz dois jogos amistosos antes de viajar ao Brasil, contra a Bósnia-Herzegovina, em Saint Louis, na sexta-feira que vem, e diante de El Salvador, em Frisco, no Texas. Na Copa, a equipe está no Grupo C e estreia frente ao Japão. Depois, joga contra Colômbia e Grécia.