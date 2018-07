Técnico Marquinhos Santos assume comando do Bahia

Campeão paranaense sob o comando do Coritiba neste ano, Marquinhos chegou confiante ao Bahia. "Junto com a diretoria, vamos fazer um grande trabalho em 2014, uma revolução. Aliado à grande torcida do clube, queremos estar no topo do futebol", projetou o técnico, em declaração reproduzida pelo site oficial do clube baiano, para depois completar: "Vamos fazer um trabalho com análise e coleta de resultados para periodizar treinamentos e montagens de estratégias de adversários. Vou utilizar o trabalho teórico com práticas para trazer excelência ao Bahia".

Antes de ser campeão paranaense, o técnico assumiu o Coritiba em setembro do ano passado, quando substituiu Marcelo Oliveira, hoje treinador do Cruzeiro. Na época, conseguiu cumprir a missão de salvar a equipe do rebaixamento no Brasileirão.

Marquinhos, porém, acabou demitido em setembro passado, logo após uma derrota por 1 a 0 para o Itagüi (COL), pela Copa Sul-Americana, no Couto Pereira, sendo que a equipe também vinha atravessando uma fase ruim no Brasileirão. Junto com o treinador, que estava desempregado deste setembro, o clube baiano também apresentará o seu novo diretor de futebol, William Machado, ex-zagueiro que foi capitão do Corinthians.