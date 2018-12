Técnico Mazola se emociona em apresentação à Ponte: 'Mais um macaco para o bando'

Mazola Júnior não conseguiu esconder a emoção de voltar a trabalhar na Ponte Preta. O treinador foi apresentado nesta terça-feira na sala de imprensa do estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e chegou a chorar ao lado do presidente José Armando Abdalla ao relembrar o seu pai, Zuza, que faleceu no ano passado e era torcedor do clube. O técnico nasceu em Campinas e garante ser mais um 'macaco para o bando da macacada', mas com responsabilidade.

"Vocês não imaginam a satisfação que eu tenho de voltar para casa. Até o bairro que nasci chama Ponte Preta. Fui criado aqui, atrás da linha do trem. Aqui tem mais um macaco para o bando da macacada. Vamos fazer um grande trabalho, não tenho dúvida disso. Esse ano completei 15 anos como treinador profissional, então automaticamente caleja a gente. Vamos saber dividir bem o torcedor do treinador, tamanha a responsabilidade. Frequento a cidade em vários lugares, como qualquer cidadão campineiro, e sei a responsabilidade do cargo", ressaltou o comandante.

O momento mais emocionante da apresentação foi quando José Armando Abdalla interrompeu a fala do treinador para presenteá-lo com uma camisa da Ponte Preta que continha o nome 'Zuza', em referência ao pai do técnico. Na hora, Mazola Júnior se emocionou e revelou que o sonho de voltar a trabalhar em um time de Campinas era antigo. No passado, ele foi jogador das categorias de base e técnico do elenco sub-20 da Ponte, assim como já trabalhou como gandula no estádio Moisés Lucarelli.

"Infelizmente meu pai já não está mais aqui, mas era um sonho do 'seo' Zuza que eu dirigisse a Ponte Preta. Esteja onde estiver, tenho certeza de que, pelo cara que ele era, vai ter festa lá em cima. É mais um motivo que me enche de brio para trabalhar por esse clube imenso, que está enraizado na nossa família. Vai dar tudo certo", finalizou o treinador.

Mazola Júnior já trabalha com a diretoria em busca de reforços para a próxima temporada. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 2 de janeiro, em Campinas. A estreia no Campeonato Paulista ocorrerá três semanas depois, contra o Oeste, no Moisés Lucarelli. O clube tem como grande objetivo na temporada o acesso à elite nacional em sua campanha na Série B do Campeonato Brasileiro.