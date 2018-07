Técnico minimiza importância de recordes para o Bayern

Nenhuma equipe começou o Campeonato Alemão com uma sequência tão positiva, mas Heycnkes negou que atingir esta marca seja um objetivo do Bayern. "Recordes são para enciclopédias, para as estatísticas", afirmou.

A defesa do Bayern também tem desempenho espetacular, com apenas dois gols sofridos em sete rodadas. Heynckes espera que o time repita neste sábado o futebol apresentado antes da paralisação do torneio para a disputa de compromissos das seleções nacionais. ""Vamos continuar de onde paramos duas semanas atrás", disse.

Heynckes explicou que o zagueiro brasileiro Dante tem uma lesão no joelho, enquanto o atacante holandês Arjen Robben não vai jogar contra o Fortuna Dusseldorf porque ainda está em recuperação de problemas musculares.

O excelente início do Bayern no Campeonato Alemão não se repete na Liga dos Campeões da Europa. Após duas rodadas, a equipe ocupa o terceiro lugar no Grupo F, com três pontos, e volta a jogar na terça-feira, quando receberá o Lille na Allianz Arena.