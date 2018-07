Técnico Moacir Júnior deixa o ABC e Roberto Fonseca já assume

Moacir Júnior não é mais técnico do ABC. Após a derrota sofrida para o Joinville, na última terça-feira, por 3 a 0, em Santa Catarina, o treinador resolveu informar a diretoria de sua decisão e deixou o comando do time potiguar nesta quarta. No total, ele dirigiu o clube por sete jogos, obtendo duas vitórias e cinco derrotas. Uma hora após o pedido, a direção confirmou o acerto com Roberto Fonseca.

O treinador assumiu o comando do ABC após a saída de Zé Teodoro. Na época, ele tinha vindo de um bom trabalho com o Tombense no Campeonato Mineiro e posteriormente no América-MG, chegando a liderar o Campeonato Brasileiro da Série B . No ano anterior, tinha conseguido levar o modesto Betim-MG às quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C.

Após a derrota para o Luverdense por 1 a 0, na 30.ª rodada, o treinador já tinha mostrado insatisfação com o elenco e teria deixado o seu cargo à disposição da diretoria. Um jogo depois, resolveu oficializar a sua demissão.

Agora, a diretoria do ABC aposta em Roberto Fonseca para comandar o time na sequência da Série B. Ex-técnico de América-RN e CRB, ele já fará a sua estreia nesta sexta, às 21h50, quando o time recebe o Paraná, em Natal. O clube potiguar deverá lutar contra o rebaixamento e ocupa a 15.ª posição, com 35 pontos, dois a menos que o rival América-RN, o primeiro na zona de degola.