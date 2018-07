Técnico Moacir Júnior deixa o comando do Criciúma

Mesmo após ser bancado pela diretoria do Criciúma na segunda-feira, o técnico Moacir Júnior se reuniu com a sua comissão técnica e entendeu que era o momento de colocar um fim no seu trabalho no clube catarinense nesta terça-feira. Moacir comunicou a decisão em uma entrevista coletiva de surpresa.

"Quero agradecer a todos, a direção, a torcida e a imprensa por esta oportunidade e quem sabe um dia voltaremos a trabalhar por este grande clube. Eu e meu auxiliar Altair nos reunimos e decidimos que é o momento do Criciúma mudar e damos o nosso trabalho aqui por encerrado", explicou o treinador.

Contratado após o final do Campeonato Catarinense, o técnico precisou indicar alguns jogadores para a diretoria visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Desde o início do trabalho, ele conviveu com diversas lesões no elenco, que atingiram os atacantes Lucca e Neto Baiano e o goleiro Luiz, o que prejudicou a campanha neste início de Série B.

No total, ele dirigiu o time catarinense em sete partidas - seis na Série B e uma na Copa do Brasil - conquistando três vitórias, nenhum empate e quatro derrotas. O clube está na 14ª posição da Série B, com seis pontos. Contra o Sampaio Corrêa, na sexta-feira à noite, em São Luis (MA), o técnico do Sub-20, Duca, ficará no banco de reservas.