Técnico Mourinho está 'farto' de esperar por Neymar, afirma jornal

SÃO PAULO - A renovação de Neymar com o Santos foi a gota d'água que acabou com a paciência do técnico Mourinho do Real Madrid, que não pensa mais em tê-lo na equipe, segundo o site do jornal espanhol Marca. A informação é de que o português está farto de não ver no jogador brasileiro nenhum sinal de vontade de atuar pelo time madrilenho e teria dito que, se o Real vier a contratá-lo no futuro, virá como "mais um" e que já não lhe interessa o que acontecerá no futuro do craque santista.

A direção do Real também parece desencantada com Neymar, alegando que ele quebrou unilateralmente um pré-contrato com o time, que já havia se disposto a quitar 20 dos 56 milhões de euros oferecidos pela transferência e só esperava a assinatura de Luis de Oliveira Ribeiro, presidente do Santos, que atrasou as negociações alegando que o acerto poderia desestabilizar sua possível reeleição. Com a renovação, o time de Madri entende que tanto Neymar quanto o Santos quebraram sua palavra.

O jornal destacou ainda o papel da presidente Dilma Rousseff em negociar uma linha de crédito entre o time santista e o Banco do Brasil que possibilitaram a renegociação do contrato do craque. E considera que o Barcelona tem boas chances de atravessar o negócio por Neymar após o Mundial de clubes, mencionando a boa relação entre Ribeiro e Rosell, presidente do time basco.