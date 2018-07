Técnico Muricy Ramalho esboça Santos com Durval na lateral e Elano

NAGOYA - O técnico Muricy Ramalho deu uma forte indicação de que o zagueiro Durval será improvisado na lateral esquerda e o meia Elano ficará entre os titulares do Santos no Mundial de Clubes, que está sendo realizado no Japão. Neste sábado, ele comandou um treinamento tático no Mizuno Stadium, em Nagoya, e escalou ambos na equipe principal.

A improvisação de Durval na lateral esquerda não surpreende, já que ocorreu em várias partidas do Campeonato Brasileiro de 2011, mas Muricy também tinha a opção de utilizar Léo, que é especialista da posição. Elano, recuperado de uma lesão, ficou com a vaga do Adriano, que está lesionado. Sem o volante, Henrique e Arouca terão maiores preocupações defensivas.

O treinamento tático não contou com a participação dos atacantes Borges e Neymar, titulares absolutos do Santos. Assim, a equipe treinou neste sábado com: Rafael; Danilo, Edu Dracena, Bruno Rodrigo e Durval; Arouca, Henrique, Elano e Paulo Henrique Ganso. Os jogadores também realizaram exercício de finalização.

O Santos vai estrear no Mundial de Clubes na quarta-feira. O atual campeão da Libertadores vai encarar o vencedor do duelo entre Kashiwa Reysol, do Japão, e Monterrey, do México, que se enfrentam no domingo, às 8h30 (de Brasília).