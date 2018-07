Técnico na Copa, Hierro recusa voltar a ser diretor e deixa a seleção espanhola

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) comunicou neste domingo que Fernando Hierro não aceitou voltar a desempenhar a função de diretor esportivo e por isso vai deixar de trabalhar na entidade. O ex-jogador foi o treinador da seleção espanhola eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo na Rússia.

"Depois de duas etapas como diretor esportivo, a primeira entre 2007 e 2011 - coincidindo com o melhor momento da seleção, que venceu a Eurocopa de 2008 e a Copa do Mundo de 2010 - e a segunda de novembro de 2017 até agora, a RFEF quer agradecer a Fernando Hierro por seu comprometimento e senso de responsabilidade por assumir um papel de liderança em situações extraordinárias, bem como no desempenho de todas as suas funções no lugar onde sempre será seu lar", escreveu a entidade em comunicado.

Em 13 de junho, dois dias antes de a Espanha estrear no Mundial, o técnico Julen Lopetegui foi demitido do comando da seleção por causa do anúncio de surpresa feito pelo Real Madrid, um dia antes, de que ele ocuparia o cargo deixado vago por Zinedine Zidane no clube. Horas depois da demissão, a RFEF anunciou que Hierro dirigiria a Espanha na Copa.

OFICIAL | Fernando Hierro y la RFEF comunican que, pese a tener contrato en vigor como Director Deportivo, declina seguir en el cargo. https://t.co/UjPrVMRHHa pic.twitter.com/5jiLqyltJc — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 8 de julho de 2018

A campanha no Mundial, porém, foi abaixo das expectativas para uma das favoritas a ganhar o torneio. Na primeira fase, a Espanha estreou com empate por 3 a 3 com Portugal, no dia 15 de junho, em Sochi, depois venceu o Irã por 1 a 0, no dia 20, em Kazan, e empatou de novo, desta vez com Marrocos, por 2 a 2, no dia 25, em Kaliningrado.

Classificada em primeiro lugar no Grupo B, como a líder de chave que menos pontuou, a seleção espanhola foi eliminada pela anfitriã Rússia nas oitavas de final. O jogo terminou empatado por 1 a 1 após o fim do tempo regulamentar e da prorrogação, e nos pênaltis os espanhóis saíram derrotados por 4 a 3, no Estádio Luzhniki, em Moscou, no último domingo.