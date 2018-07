Técnico não garante Willian José como titular no Santos

SANTOS - Nem mesmo os dois gols importantes marcados no empate por 1 a 1 contra o Grêmio, em Porto Alegre, e na vitória por 2 a 1 diante do Criciúma, na Vila Belmiro, no último domingo, são garantia de que Willian José é titular no ataque do Santos. O treinador Claudinei Oliveira fez questão de explicar que o atacante foi escalado por opção tática e não pela cobrança que fez ao sair de campo após o empate no Sul.

"Willian José é opção tática minha. Depois do último jogo (Grêmio) ele falou da média de gols, mas não foi escalado por causa disso. Jogou porque eu achei que tinha de jogar. Precisava de um atacante referência para aproveitar as bolas que cruzam a área. Em nenhum jogo que alguém vai mal eu chego aqui (na coletiva de imprensa) e falo que fulano não vai jogar porque foi mal", disse. "No próximo jogo, posso optar dois atacantes de lado e ele voltará para o banco".

Ao tomar conhecimento de críticas de alguns jogadores, inclusive do capitão Edu Dracena, ao comportamento do time no segundo tempo, Claudinei não gostou e aproveitou para mandar um recado. "Jogador saindo de campo às vezes fala demais e o que não deve. Não vou polemizar porque sei que o jogador fala com a cabeça quente, mas tem que ter equilíbrio", afirmou.

O treinador santista considerou "maravilhoso" o primeiro tempo do time contra o Criciúma e atribuiu à falta de melhor condicionamento físico de Montillo e Leandrinho a queda de rendimento da equipe na etapa final. "Mas, o momento é para comemorarmos o sétimo e lugar e a vitória, sabendo que nem sempre vamos ser brilhantes como na primeira etapa", concluiu Claudinei.

Com o triunfo de domingo, o Santos chegou aos 32 pontos, na sétima colocação no Campeonato Brasileiro. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Náutico, na Vila Belmiro, em partida adiada da 11ª rodada.