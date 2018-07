Técnico Ney Franco promete que o São Paulo vai conseguir reagir

SARANDÍ - O São Paulo ficou em situação ainda mais complicada no Grupo 3 da Copa Libertadores ao perder para o Arsenal por 2 a 1, em Sarandí, na Argentina, na noite de quinta-feira, mas o técnico Ney Franco prometeu que a equipe vai reagir na competição, nos últimos dois jogos da chave, para avançar às oitavas de final.

"Fizemos dois confrontos ruins contra o Arsenal, mas isso não significa que vamos fazer o mesmo nos próximos. Acredito muito na reação da equipe na Libertadores, vamos tentar detectar quais foram os problemas nessas partidas e vamos mudar essa situação", afirmou.

Ney Franco reconheceu a atuação ruim do São Paulo na derrota e também no duelo anterior com o Arsenal, em casa, que terminou empatado por 1 a 1, e lamentou que nem a mudança de esquema tático, com a escalação de três zagueiros no jogo na Argentina, tenha funcionado.

"Nossa equipe não foi bem nos dois confrontos diante do Arsenal, jogamos abaixo do que era esperado", afirmou o treinador. "Hoje (quinta-feira) começamos com três zagueiros, mudamos a equipe e o jeito de jogar, mas não conseguimos render o esperado em nenhuma das formações. Vamos trabalhar para reverter isso", completou.

Em busca da formação ideal, Ney Franco admitiu a possibilidade de fazer mudanças na escalação do São Paulo para o jogo com o Oeste, neste domingo, no Estádio do Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista.

"Embora já tenhamos uma partida do Campeonato Paulista no domingo e termos terminado o jogo agora, logicamente vamos rever tudo o que aconteceu, tentar detectar porque a equipe atuou abaixo do esperado e fazer de tudo para melhorar na Libertadores", disse.