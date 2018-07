Técnico Nikos Nioplias pede demissão do Panathinaikos

O pedido de Nioplias ocorreu dois dias depois do empate com o Larissa por 1 a 1, em partida válida pelo Campeonato Grego. Apesar da demissão, o time de Gilberto Silva está na segunda colocação da competição, empatado com o líder Olympiakos, que tem um jogo a menos.

Nioplias assumiu o comando do Panathinaikos em agosto de 2009 e, na última temporada, conquistou o título do Campeonato Grego e da Copa da Grécia. Na Liga dos Campeões, a equipe está na última colocação do Grupo D, que tem o Barcelona como líder.