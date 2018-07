Técnico operará coração e não comanda Goiás domingo

O clube não deu mais informações a respeito do quadro de saúde do treinador. Em nota oficial, comunicou apenas que não se trata de uma situação complexa. Na terça-feira, a situação deverá ser explicada pelo médico Sérgio Rassi, que também é vice-presidente do Goiás.

Provavelmente será o próprio Sérgio Rassi a realizar a cirurgia, uma vez que ele é cardiologista e proprietário do Hospital do Coração Anis Rassi, onde será realizada a cirurgia. Ainda na terça-feira, o elenco do Goiás se reapresenta no CT do clube e Enderson concederá entrevista coletiva.

O Goiás é o quarto colocado do Brasileirão e só depende de si para garantir uma vaga temporária na pré-Libertadores. Se terminar essa posição, terá que torcer para a Ponte Preta não vencer a Copa Sul-Americana e não roubar a vaga. Para avançar em terceiro e se garantir direto na fase de grupos, o time goiano precisa ganhar do Santos e torcer contra o Atlético-PR, que pega o Vasco em Joinville.