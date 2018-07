Técnico Paulo Autuori assume o comando da seleção do Catar

O Catar anunciou a contratação do brasileiro Paulo Autuori para dirigir a seleção nacional. O treinador assume a equipe com objetivo de classificá-la para a próxima Copa do Mundo, que será disputada em 2014, no Brasil. A equipe nunca disputou uma edição do Mundial.

Autuori, que recentemente dirigiu a equipe olímpica do Catar, é o quarto treinador a comandar a seleção nos últimos 12 meses. As autoridades do futebol do país estão sob forte pressão para melhorar o desempenho da equipe do Catar, rico em petróleo e gás, e que sediará a Copa do Mundo de 2022. A equipe está apenas em 96º lugar no ranking da Fifa.

O novo técnico do Catar já dirigiu a seleção peruana e várias equipes no futebol brasileiro, incluindo o São Paulo, que foi campeão do Mundial de Clubes de 2005, e o Cruzeiro, onde faturou a Libertadores de 1997. Além disso, já trabalhou em vários times do Catar.

A seleção catariana está em segundo lugar no Grupo E das Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo de 2014. A equipe encerra a sua participação nesta fase do torneio contra o Irã, em 29 de fevereiro. As duas melhores equipes de cada chave se garantem na próxima etapa do torneio classificatório.