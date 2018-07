Técnico Paulo Autuori estreia no comando do Vasco contra o Olaria

RIO - Novo técnico do Vasco, Paulo Autuori faz a sua estreia nesta quarta-feira no comando da equipe contra o Olaria, às 16 horas, no estádio Moça Bonita, em Bangu (zona oeste do Rio de Janeiro). Com duas derrotas, para os modestos Madureira e Volta Redonda, a equipe vascaína está em último lugar no grupo A da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca). No estadual, já são três jogos sem vitória - desde a derrota para o Botafogo, na final da Taça Guanabara (primeiro turno) -, que custaram a demissão do técnico anterior, Gaúcho.

Como se não bastasse o momento conturbado, Paulo Autuori anunciou nesta terça a saída do principal ídolo da torcida no elenco atual: o zagueiro Dedé, que chegou a ser dúvida para o jogo desta quarta depois de ser cortado dos amistosos da seleção brasileira, mas deve jogar. Ele se recuperou de um problema urológico e treinou normalmente. "Sei que o Dedé vai sair", sacramentou o técnico, para tristeza do torcedor vascaíno.

Segundo Paulo Autuori, a saída do zagueiro lhe foi comunicada pela diretoria logo que começaram as negociações para que fosse contratado como novo treinador. "Não vou ficar inventando história porque isso só complica", disse. "Vou sugar o máximo a presença dele e depois cabe ao René Simões (diretor executivo) e ao Ricardo Gomes (diretor técnico) trabalharem em função da saída do Dedé", afirmou.

O técnico não revelou qual será o destino de Dedé. Ainda com o "Mito", como ele é chamado pela torcida, o time precisa da vitória nesta quarta. "Agora é a hora de reagir", disse Paulo Autuori. "Se o Vasco quiser pensar em reação, os dois próximos jogos são muito importantes".

O treinador afirmou que quer criar um estilo de jogo para a equipe e as mudanças vão acontecer gradativamente. No último treino tático, ele acenou com pelo menos uma mudança no time titular: Fellipe Bastos em lugar de Pedro Ken. O atacante equatoriano Carlos Tenorio, finalmente recuperado de lesão, voltará a ser relacionado. Ele disputa uma das duas vagas no ataque com Bernardo e Eder Luis.