Técnico Paulo Roberto é internado e vira dúvida no São Bento

O técnico Paulo Roberto Santos é a principal dúvida do São Bento para o próximo jogo no Campeonato Paulista. Internado desde a última quinta-feira, após sofrer uma arritmia cardíaca durante um treinamento, o técnico Paulo Roberto Santos ainda não sabe se poderá ficar no banco de reservas contra o São Bernardo, no domingo, às 11 horas, em Sorocaba.

De acordo com o médico do clube, Cássio Rusconi, o treinador precisará ficar mais um dia internado, aguardando os resultados dos exames clínicos. "O Paulo está lúcido, quer comandar o time, mas ficará em repouso, no mínimo, até amanhã (sábado) na Unidade Semi-Intensiva de Tratamento", destacou Rusconi.

Se ele for vetado, o auxiliar técnico Luisinho Rangel, que comandou o treino desta sexta-feira, vai dirigir o time. A tendência é de que ele mantenha a mesma formação da vitória sobre o Novorizontino, por 1 a 0, na última quarta-feira. As novidades podem ser os atacantes Edno e Diego Clementino, que entraram bem no jogo.

Com o último resultado, o time de Sorocaba assumiu a vice-liderança do Grupo A, com cinco pontos. Está atrás apenas do líder Santos, que já soma sete pontos após três rodadas.