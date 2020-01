Técnico pede apoio a Arboleda, xingado por parte da torcida do São Paulo

O zagueiro Arboleda teve uma boa atuação diante do Água Santa, não comprometeu, e viu o São Paulo vencer por 2 a 0 em sua estreia no Campeonato Paulista. Mas o jogador foi bastante hostilizado por parte da torcida tricolor no Morumbi, principalmente por membros das torcidas organizadas do clube.

"O que a gente espera é que todos voltem a aplaudir o Arboleda. Ele sabe que errou e vai recuperar isso jogando e mostrando que é um cara de muita entrega ao São Paulo. Ele começou jogando e fez uma boa partida. Na sequência do campeonato, acredito que ele vai mostrar o quanto gosta do clube. É outro cara que fez uma grande pré-temporada", comentou o técnico Fernando Diniz.

A situação delicada do defensor se deve a uma polêmica durante suas férias no Equador. Ele apareceu em uma foto usando a camisa do rival Palmeiras. A imagem caiu como uma bomba no Brasil, principalmente entre os uniformizados do São Paulo. A diretoria até multou o atleta e contemporizou a situação, mas não adiantou muito com esse grupo.

Quando Arboleda foi anunciado na equipe titular, parte da torcida vaiou o atleta. Ele também foi xingado na volta do intervalo pelos torcedores das organizadas. Uma outra parte do estádio gritou o nome do zagueiro, que agradeceu em campo. Ao final da partida, ele deixou o estádio sem se manifestar sobre o ocorrido.