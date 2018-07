Técnico pede calma para Costa do Marfim 'fazer história'

"Não devemos deixar levar. Estamos totalmente focados no jogo; sabemos que a vitória nos permite escrever os nossos nomes na história do futebol da Costa do Marfim", afirmou o jogador ao site oficial da Fifa. "Isso seria uma grande conquista e os jogadores estão bem conscientes disso, de modo que seria inútil tentar amontoar uma pressão extra sobre eles", completou.

Com um ponto apenas, a Grécia ainda tem chances de classificação: se vencer, é só torcer por um tropeço do Japão contra a líder Colômbia. Mas, apesar de enfrentar os gregos buscando a vitória, Lamouchi espera ver uma defesa forte do time europeu. "Nós temos que vir para cima contra uma equipe da Grécia com uma linha de defesa muito sólida. Estamos nos preparando com isso em mente", disse o treinador francês de 42 anos.

A Costa do Marfim depende somente do próprio resultado para avançar como um dos primeiros do Grupo C deste Mundial. Com três pontos, os marfinenses encaram os gregos às 17 horas desta terça-feira, no Castelão, em Fortaleza.